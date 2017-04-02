依依老公怒了！ 爆前妻為奪財產造偽證NOWnews今日新聞 (2017-04-02 14:13)
有著「最美雙胞胎」之稱的女星依依（蔡依伶），與老公「史丹利」徐頌傑結婚後相當幸福。但日前卻爆出史丹利的前妻，要向他追討6千萬贍養費，更暗指依依是第三者，本來低調不願多做回應的依依與史丹利，於今（2）日在臉書展開反擊！
史丹利表示，對於他與前妻的大女兒不幸夭折一事，仍然相當痛心，更說直到現在都還走不出傷痛。隨後史丹利則說，前妻早已和某運動員外遇，兩人甚至還互稱老公、老婆，並指稱前妻為了要謀奪徐家的家產，將他的戶頭提領一空，更為了在離婚判決中取得優勢，誣陷他有婚外情！
史丹利說，前妻明明知道他名下的房子，是用他父親的錢所購入，為了方便管理才登記在他名下，卻還是不擇手段要把房子拿到手，甚至還惡人先告狀，只為了拿到更多的錢！史丹利也說依照台灣的法律，前妻根本沒辦法拿到一毛錢，而他也曾為維護自己權益，想在台灣打官司，但台灣法院卻將司法管轄權轉交給香港法院，讓不懂香港法律的他只能任人宰割。
史丹利聲稱，對於失去心愛女兒以及被前妻誣陷掏空家產，讓他有著無比的痛苦。而父親辛苦一生的家產，也因為他一段錯誤的婚姻被奪走，在這些現實的壓力下，讓他不斷失眠。史丹利也強調，老婆依依並非第三者，若是有人再惡意中傷，必定訴諸法律！他也發誓上述所說的都是事實，更狠批像這種說謊慣犯又會發表不實言論的人，請大家務必自行判斷其中真偽！
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