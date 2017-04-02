影／最恐怖鬼娃娃回來了！ 安娜貝爾身世大解密NOWnews今日新聞 (2017-04-02 16:12)
在《厲陰宅》中將觀眾嚇破膽的「地表最強鬼娃娃」安娜貝爾，因其故事太讓人毛骨悚然，進而推出獨立電影。然而這個討論度極高的恐怖鬼娃，將再度強勢回歸大銀幕。此次由溫子仁擔任製片，找來《鬼關燈》導演大衛桑德柏格執導《安娜貝爾2：造孽》，兩位恐怖大師準備聯手，要將觀眾嚇得屁滾尿流！
《安娜貝爾2：造孽》敘述一對夫妻在痛失愛女後，先是能看見女兒的靈魂，而後被女兒要求做出一個洋娃娃，好讓她附著在娃娃身體裡，希望女兒能陪在身邊的夫妻倆便答應了，但沒想到這居然是將他們推向恐怖深淵的開始。
兩夫妻在因緣際會下，收容因孤兒院關閉而無處可去的修女以及一群小孩，卻沒想到他們竟成為惡靈的新目標！恐怖的劇情更勝《厲陰宅》系列之作，片商更稱是「厲陰宅世界觀全新章節！」比起前作，《安娜貝爾2：造孽》似乎更清楚地，將這個鬼娃娃的身世說明白，也讓人更好奇，安娜貝爾究竟是如何變成人人都懼怕的惡靈鬼娃。
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