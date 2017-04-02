《歌手》柔情嗓音 光良重新詮釋愛的勇氣NOWnews今日新聞 (2017-04-02 17:28)
湖南衛視人氣節目《歌手2017》昨（1）日播出第11期內容，由光良、袁婭維、杜麗莎、側田、張碧晨、梁博、彭佳慧、張杰、林志炫、李健等歌手進行「突圍賽」。其中光良大刀闊斧改編他為同鄉歌手梁靜茹作曲的經典夯歌〈勇氣〉，直言：「我要把它改成大家不能大合唱的那種！只能聽我唱！」但最後可惜無緣晉級半決賽。
17年前光良寫了這首〈勇氣〉，當年梁靜茹歌裡的追愛的倔強女孩令人印象深刻，而在《歌手》本期節目中，在光良改編之後的〈勇氣〉更多了一份堅定，搭配鋼琴和弦樂四重奏，柔中帶剛地詮釋青澀但無所畏懼的愛的勇氣。
儘管光良改編版本〈勇氣〉大獲好評，但卻未能助他成功突圍，最終只拿下第九名而無緣半決賽。不過光良那溫柔但堅定的情感已沁入全場聽眾心中，重新認識了一回在愛中何謂「勇氣」。
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上一則：戀愛教主獻唱 完美詮釋聲之形主角
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