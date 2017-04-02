▲光良在突圍賽選唱經典情歌〈勇氣〉。（圖／翻攝自歌手2017微博，2017.04.02）

湖南衛視人氣節目《歌手2017》昨（1）日播出第11期內容，由光良、袁婭維、杜麗莎、側田、張碧晨、梁博、彭佳慧、張杰、林志炫、李健等歌手進行「突圍賽」。其中光良大刀闊斧改編他為同鄉歌手梁靜茹作曲的經典夯歌〈勇氣〉，直言：「我要把它改成大家不能大合唱的那種！只能聽我唱！」但最後可惜無緣晉級半決賽。

17年前光良寫了這首〈勇氣〉，當年梁靜茹歌裡的追愛的倔強女孩令人印象深刻，而在《歌手》本期節目中，在光良改編之後的〈勇氣〉更多了一份堅定，搭配鋼琴和弦樂四重奏，柔中帶剛地詮釋青澀但無所畏懼的愛的勇氣。

▲光良搬出鋼琴搭配弦樂四重奏，但仍未能成功突圍。（圖／翻攝自歌手2017微博，2017.04.02）

儘管光良改編版本〈勇氣〉大獲好評，但卻未能助他成功突圍，最終只拿下第九名而無緣半決賽。不過光良那溫柔但堅定的情感已沁入全場聽眾心中，重新認識了一回在愛中何謂「勇氣」。