11區遊戲COSER伊織萌私照 曾稱中國人教了她這倆字北京新浪網 (2017-04-02 17:31)
日本人氣coser「一隻萌」伊織萌想必紳士們都不陌生，她有著類似柏木由紀的明星臉和羡煞旁人的好身材，先天條件就秒殺很多偶像，更吸引人的是經常在cos時來點福利！
伊織萌，1993年1月24日出生，身高161，是活躍於日本關東地區的人氣COSER，因在漫展COS《DOA》系列女主霞，伊織萌在日本走紅。然而這樣的清純少女卻是一個不折不扣的宅女，她平時就是個喜歡打遊戲的人，手游、端游、主機遊戲都有涉獵，在微博上她曾經po出過自己新換的PS4 PRO和自己最近熱衷的《守望先鋒》第一賽季的段位，作為一個手柄玩家的她第一賽季竟然有64分，令廣大粉絲都大吃一驚。
同時，伊織萌還是一個非常上進的萌妹子，她在微博上表示因為有想做的事情所以有過就讀於兩個專門學校的時期，但畢竟是專門學校而且不想給家裡人添麻煩所以自己借了學費貸款來念書。而她已經通過自己的努力把學費貸款還清了。
伊織萌在2015年4月註冊了微博，她在自己成功獲得10W微博粉絲時也在博客上表示自己在努力學中文。但令人哭笑不得的是，她曾在twitter上說，在中國有人在微博上教了她一個詞：歐派！
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