日前，《命運2（Destiny 2）》已經正式公開發佈，官方也一併公開了遊戲的宣傳預告。不過，在PlayStation的YouTube頻道上，則有一部特別版的《命運2》的前導預告片，並比一般版本長了幾秒。那多出來的一小段中，出現了這樣的畫面，揭曉了尚未公開的特別內容會在PS4上限時獨佔一段時間。

【遊俠網】《命運2》先行預告片 PS4

而下方還有一小段註釋寫著「限時獨佔至少會持續到2018年秋季」，並承諾玩家將會在今年暑期得到更完整的相關資訊。本作將於9月8日上市，實機演示將在5月18號公佈。戲目前已經開啟了預購，預購的玩家將獲得遊戲的B測機會。

動視在於PS4上的《命運》第一作中，也曾與索尼有過類似的限時獨佔內容安排。自從上市以來，Xbox的玩家都必須等上至少一年的時間才能玩到某些特定的額外內容，包含了「Strikes」、多人地圖、太空船，以及其他內容。而「鋼鐵的崛起（Rise of Iron）」擴充內容，目前也尚未在Xbox One上開放。

《命運2》將會同時推出PC、PS4以及Xbox One版本。這一次，PC玩家也有可能必須跟著一起等待一些特定的《天命》遊玩內容。