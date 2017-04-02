PC獨佔遊戲《偉大鯨路》登陸Steam平台 維京人的海上冒險之旅北京新浪網 (2017-04-02 17:35)
遊戲開發商Sunburned Games近日發佈新聞稿，宣布旗下遊戲《偉大鯨路》正式發售。《偉大鯨路》是一款背景設定在中世紀的策略RPG遊戲，講述的是丹麥的維京戰士前往英國的冒險之旅。
這款遊戲在Steam上的售價為19.99美元（人民幣137元），遊戲將會有10%的限時折扣，優惠價截止日期為4月6日。官方放出了一部發售預告片，一起來欣賞下吧！
【遊俠網】PC獨佔《偉大鯨路》發售預告片
「偉大鯨路」指的是維京戰士這一次特別征途的航海線路。遊戲會劃分為兩個季節：冬季主要是進行戰略計劃和管理食物，而夏季則是聚焦於探索新的區域，發現新的村莊。由於你是一位蠻族兵，所以你需要每年完成一些征服，從而證明你們是令人畏懼的戰士。
《偉大鯨路》是一場丹麥人的戰役，遊戲現已支持德語、西班牙語、義大利語和英語，而法語的文本翻譯也正在進行中。
儘管《偉大鯨路》已經登陸了steam的Early Access，但Sunburned Games的遊戲團隊仍舊在努力修復各種bug。他們剛剛放出了遊戲的v1.0.1補丁，其中包含了大量的遊戲修復內容。詳情如下：
·？修復戰鬥中的鏡頭視角問題（黑屏或藍屏）
·？敵人不會再對自己使用「盾破戰嚎」
·？修復AI無法結束自己回合的bug
他們同樣在研究玩家所曝出的更多鏡頭視角問題。
《偉大鯨路》這款遊戲受到了《旗幟的傳說》系列的啟發，融合了基於季節變化的有趣策略機制，玩家們想必一定會有點激動，迫不及待地想要踏上另一場維京人的遠征了。
視頻截圖：
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