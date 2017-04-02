《巧克力和香子蘭》系列銷量破百萬 國區玩家佔比驚人北京新浪網 (2017-04-02 17:35)
Neko Works旗下的戀愛養成遊戲《巧克力和香子蘭》系列總銷量已經突破了100萬份。
今天在官方在推特上宣布了這一消息，並對玩家們一直以來的支持表示了感謝。
《巧克力和香子蘭》系列目前總共推出了三部作品，在SteamSpy上，查看區域分佈，每一部遊戲的銷量在國內都很強勢。每部遊戲的銷量國內玩家佔比都超過30%，而《巧克力和香子蘭Vol.2》國內玩家佔比更是高達42.27%。
該系列最新作品《巧克力和香子蘭Vol.3》將於今年4月28日登陸PC平台。
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