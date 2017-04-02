（中央社記者韓婷婷台北2017年4月2日電）醫療器材廠雃博(4106)表示，日前連續接獲歐洲減壓氣墊床標案訂單，最近幾個月接單狀況不錯，第2季產能進入滿載，可望擺脫1、2月營運低潮，整體上半年營運展望維持樂觀態度。



雃博去年營收雃博新台幣19.9億元，較2015年衰退1.41%，主要是受歐元、英鎊等匯率不佳，及代工訂單減少影響；但若以原幣計算，營收成長約10至15%，主要成長力道來自亞洲市場，呼吸道產品銷售暢旺。去年稅後淨利1.22億元，較2015年衰退29.46%，每股盈餘1.47元。



雃博今年累計1至2月合併營收2.68億元，年減19.12%，不過近來營運開始加溫，獲得多筆標案訂單，主要來自義大利及西班牙需求；其中，義大利標單是針對醫院通路提供以Pro-care系列為主的高階減壓氣墊床產品，將有助於提升營業績效。



雃博長期經營歐洲市場，自去年下半年起開始發展以各式減壓氣墊床整合居家及醫院用病床為核心的TBM (Total Bed Management) 營運策略，藉由整合不同子公司間的產品及服務，在歐洲提供一次性購足的TBM產品線，強化APEX品牌在歐洲市場競爭力。目前在歐洲設有西班牙、英國、法國、德國四據點。



雃博表示，未來在歐洲市場將會更聚焦於傷口照護系列產品線，並努力提升訂單掌握、採購、備貨及排程的效率更優化，以提升標案接單能力。



同時，雃博也積極進攻亞太市場，規劃在1年後推出新一代智慧聯網呼吸器產品，進攻亞太自費市場，為營收增添加成長動能。



在呼吸器的核心技術上，雃博正積極發展智慧型陽壓呼吸裝置及聯網系統，結合IOT、App、遠距服務等技術及服務，近期也已獲得工業局產業高值計畫的肯定與支持。