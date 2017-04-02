▲本周追劇「看了會後悔，不看更後悔」，《自體發光辦公室》 可以紓解被工作壓得喘不過氣來的日子；《她愛上了我的謊》結合音樂與愛情，讓你甜蜜蜜的同時還能沉浸在音樂世界中；《酸甜之味》與家人一起看，最有味道！。（合成圖／愛奇藝提供、TVBS，2017.03.3）

連假就是要幹嘛？鏘鏘～當然是追劇囉！清明連放4天假，NOW追劇要特別推薦「看了會後悔，不看更後悔」副作用超強大的好劇。受夠了一整個禮拜的工作壓榨，想要甜蜜蜜談場「螢幕戀愛」？沒問題，韓劇《大力女子都奉順》、《她愛上了我的謊》及台劇《極品絕配》都是你的好選擇。或者想來點溫馨的？台劇《酸甜之味》推薦給你。

【大力女子都奉順】 怪力副作用：變身萌萌女漢子

是愛情裡的魯蛇？沒關係，你可以大談「螢幕戀愛」！由跟任何演員都能百搭且會有超萌身高差的朴寶英，搭配近來霸占韓劇版面的鮮肉朴炯植合作演出。此劇改編漫畫，描述有家傳怪力的女生都奉順（朴寶英飾），遇見遊戲公司CEO安敏赫（朴炯植飾），由一開始的互相討厭，到後來兩人一起解決許多事件，在緩慢相處的過程中，逐漸往對方靠近，並共譜一段浪漫戀曲。而日前劇情已經進行到高潮階段，還沒看的粉絲，可以趁著清明節連假與吾哩安敏赫代表nim補個進度唷！（眨眼）

▲由朴炯植（左）與朴寶英主演的《大力女子都奉順》，目前發展已經進入高潮。（圖／翻攝自愛奇藝，2017.03.30）

【戒指女王】 醜小鴨的愛情魔法副作用：真心只能換絕情？

看膩偶像劇總是俊男配正妹的老哏？《戒指女王》告訴你最真實的愛情。此篇為三色幻想系列最終章，戒指女王請來演技活潑有變化的金瑟琪及95Line（1995年生）的安孝燮，分別飾演「醜小鴨」慕南熙與萬人迷（微渣男）朴世健，以慕南熙家的一只神祕家傳戒指做為主軸貫穿全劇，只要戴上戒指就能使她在心儀對象眼中是理想情人的外表。但是「騙來的男人跟愛情，一點價值也沒有」，最終兩人能否突破假象，真正看見對方的真心呢？《戒指女王》為網路劇，日前已經完結，還沒有看的粉絲趕快追啊！

【她愛上了我的謊】 小鮮肉撩妹副作用：耳朵、眼睛都戀愛了

覺得只談戀愛太乾，想要音樂洗禮又要談談小情小愛？童星出身的李玹雨及Joy合作演出，由日本漫畫改編的韓劇《她愛上了我的謊》，一定滿足你的需要！故事講述高中生尹素琳（Joy 飾演） 對天才作曲家姜韓潔（李玹雨飾）一見鍾情，在音樂裡發現真實的對方，兩個人之間的音樂愛情羅曼史就此展開。目前已經播出4集，看長大後的李玹雨怎麼撩妹、露腹肌，絕對擊殺你的少女魂！

▲《她愛上了我的謊》改編日漫，由當紅演員李玹雨（右）及Joy擔綱演出。（圖／愛奇藝提供，2017.03.21）

【自體發光辦公室】 幫你出氣副作用：入戲太深收假立刻嗆老闆

受夠老闆的壓榨卻無從發洩？看看《自體發光辦公室》吧！身為專業「魯蛇」的女主角殷祜媛（高我星飾），能夠演繹低聲下氣小職員，也能瞬間變身霸氣嗆聲的「惡女」，打破總是對她超苛刻的徐部長（河錫辰飾）的刻板印象，大聲宣告小職員的心聲，不能總是幫老闆背黑鍋，偶爾也要硬起來，老虎不發威，當人是病貓，這種事情絕對不允許！毒嘴部長V.S.弱氣職員，到底誰勝誰負？

▲由高我星（左）、河錫辰主演的《自體發光辦公室》，內容有趣，道盡所有小職員的心聲。（圖／愛奇藝提供，2017.03.21）

【酸甜之味】 腦波太弱副作用：突然又哭又笑想家了

以偶像劇的規格只談親情不談戀愛，《酸甜之味》超敢超帶種！由賀一航、柯淑勤、張書豪、六月、林予晞主演，以「家」為故事主軸，家是避風港卻也總讓人莫名受傷害。家，包含了我們人生大部分的喜、怒、哀、樂；家人，未必最懂你，卻最知道怎麼讓你一秒哭一秒痛。每一集開頭找來名人談家帶給他的意象與能量，日常生活的酸甜滋味就這樣溫柔漾開了。在第一集就談論未婚懷孕的敏感議題，是現代家庭常遇到課題，一家人的互動平淡卻處處有哏，一開播就引起追劇粉絲的共鳴，評價不斷往上升。連假看《酸甜之味》，與家人吵吵鬧鬧度過最美好的時光吧！

▲《酸甜之味》以「家」做為劇情的主軸。（圖／TVBS，2017.03.27）

【極品絕配】 邊看邊吃副作用：不小心吃太多收假要減肥

美食與愛情，兩個都要！華劇《極品絕配》找來影帝吳慷仁搭檔邵雨薇，飾演星級主廚霍廷恩及「夜市女王」衛芬青，力求突破的劇組埋下超多伏筆，而且在第二集就讓衛芬青哭著抱霍廷恩大腿，而本周，霍廷恩與衛芬青竟然在酒醉後躺在一張床上，甚至霍廷恩只剩下一條小內內，衛芬青還整條雪白長腿跨過去，讓人「期待又怕受傷害」，想看得不要不要的。逐漸成形的四角戀情，以後將會如何發展，以及衛芬青怕黑的真相，是不是隱藏著什麼祕密，引起許多人熱烈討論。

▲《極品絕配》中，吳慷仁飾演的霍廷恩（右），以及邵雨薇飾演的衛芬青在喝醉後有超級養眼的床戲。（圖／三立，2017.03.30）

看了介紹有沒有一種不看會後悔的感覺了？相信我，你看了會更後悔，因為「一旦入坑深似海」！只要一集沒追到，一定會全身都不舒服，心裡不爽快！

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