戀愛教主獻唱 完美詮釋聲之形主角中央社 (2017-04-02 17:12)
（中央社記者吳欣紜台北2日電）催淚電影「電影版聲之形」奪下在台首週新片票房冠軍後，主題曲也深受許多人喜愛，演唱者日本戀愛教主aiko的倔強系嗓音不僅完美呈現女主角的心境，也獲得觀眾讚賞。
由漫畫改編而成的「電影版聲之形」在台上映，感動的劇情獲得不少觀眾肯定。主題曲「墜入愛河這件事」特別找來aiko獻唱，這是她繼2005年的電影「翡翠森林狼與羊」後，相隔11年再度為動畫電影獻唱。
「墜入愛河這件事」內容描述女主角「西宮」的心境，細數aiko多首知名歌曲，也都在描述外表堅強、內心脆弱的女生撒嬌模樣，與電影女主角的心境不謀而合。
aiko是日本藝能界公認非常愛看漫畫的人，更何況又是此部漫畫的鐵粉，因此能為主題曲獻唱，aiko本人也感到相當興奮。aiko表示，當初接到「電影版聲之形」的主題曲工作時相當吃驚，她甚至還在演唱會中場時介紹過劇情，非常希望能唱出一直陪伴這部電影的歌曲。
「電影版聲之形」劇情涵蓋聽障與霸凌議題，意外引來特定人士聯署反對在台上映，但劇情題材饒富品德與教育意義，除了成為日本教育部的聯合宣傳作品，更被文化部審定為全民都可觀賞的「普遍級」。1060402
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