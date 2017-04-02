清明掃墓祭祖中央社 (2017-04-02 17:10)
清明連假第2日，中央氣象局指出，2日北部高溫可達攝氏22度，許多民眾把握好天氣前往掃墓祭祖，表達為人子女孝心。中央社記者吳家昇攝 106年4月2日
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