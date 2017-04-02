（中央社台北2日電）中國鐵路總公司今天表示，大陸全國鐵路2日預計運送旅客1269萬人次。清明假期鐵路運輸持續高峰，旅客總量可望達到4520萬人次，比去年同期增加393萬人次，成長9.5%。



新華社報導，大陸全國鐵路1日發送旅客1056萬人次。其中，上海鐵路局發送旅客220萬8000人次，比去年同期增加19萬7000人次，成長9.8%。



另外，廣鐵集團發送旅客139萬7000人次，比去年同期增加13萬3000人次，成長10.5%；北京鐵路局發送旅客112萬3000人次，比去年同期增加8萬8000人次，成長8.5%。



報導指出，為滿足假期旅客出行需求，包括瀋陽鐵路局、西安鐵路局、上海鐵路局、昆明鐵路局等均增開列車。



其中，西安鐵路局增開西安至北京、重慶、蘭州、延安、潼關等方向旅客列車55列，每日開行西安至黃陵動車組列車4列，滿足海內外遊客前往軒轅黃帝陵祭祖之需。



上海鐵路局增開上海至蘇州、無錫，杭州至溫州、寧波，南京至溫州、安慶等方向旅客列車38對列車。1060402