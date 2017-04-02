（中央社記者蔡怡杼台北2日電）國人參加日內瓦發明展捷報頻傳，由人本自然董事長吳宥彤所領導的團隊，以「農業科技礦物質復育新技術」與「鹼質好喝」兩項發明參展均獲金獎，在國際大放異彩。



人本自然指出，在食安與土地汙染問題日益嚴重的今天，人本自然獨步全球的土壤復育法發明不但難能可貴，更可能為人類未來即將面臨的糧食危機與健康生存問題，提供重大貢獻。



人本自然表示，「農業科技礦物質復育新技術」是一種高科技大地還原土壤復育技術，利用土壤微量元素的頡頏、協同、吸附與滲透配合有益菌微生物的作用，使受重金屬汙染或貧瘠土地得以還原，讓土壤復育能夠永久利用，進而強化農作物體質，使產量增加品質更優良。



同為金獎的「鹼質好喝」，是採用30種以上具有礦物質及微量元素的天然食物所組成的綜合均衡營養飲品。包含全穀類、堅果、蔬菜及水果等多種類天然植物的營養素，沒有農藥與重金屬的汙染，以適合人體需求比例調配，全程低溫乾燥製成，有利於人體健康。



日內瓦發明展今年已經是第45屆，共有40個國家超過1000件作品參展，725位參展者中有8成代表業界、學業與研究機構，其餘為個人，52%來自於亞洲。1060402