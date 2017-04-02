（中央社記者韓婷婷台北2日電）科技似乎無所不能，除了讓人類生活更便利，也創造了更多可能；運用在食物上的「科技蔬果」、「科技魚」正夯，有業者推出「科技養豬」，訴求「乾淨到除了叫聲之外都可以吃」。



從科技業轉戰鮮食產業的崇越科技集團董事長郭智輝，2013年創立「安永鮮物」健康食材專賣店，斥資上千萬從日本引進設備，靠著獨家CAS Fresh急凍保鮮(細胞活存技術Cell Alive System)在冷凍水產界拚出好口碑，2017年再推出豬肉品牌「安永鮮豚」，跨足冷凍畜產界。



這回郭智輝要賣的是無毒豬，強調從源頭豬媽媽的飲食、豬仔的養成、飼料、加工、運送，嚴格把關從牧場到餐桌，讓消費者不用煩惱食安問題，就能安心享用美味。安永鮮物表示，「這絕對是台灣第一安全又美味的豬肉，除了叫聲之外，全部可以安心食用。」



安永鮮物表示，豬是委託彰化田尾永隆牧場契作養殖，看中的是該牧場不同於一般養殖牧場，從豬舍引進負壓及荷蘭 Fancom水簾電腦環控系統，不同生長階段的豬隻適溫範圍不同；例如新生仔豬適合攝氏34至38度、肉豬後期則適合15至21度，改變傳統豬舍室內室外同溫的作法，根據不同批次日齡，三階段分齡飼養，維持最佳溫度。



同時飼養環境符合國際環保標準及動物福利法案，提供豬隻一個穩定且無緊迫感的生長環境及空間，在有充足空氣、舒適的空間裡，不但能隨意跑動，還能快樂玩水泡澡，讓豬仔們可以健康快樂的長大。



安永鮮物表示，為有效幫助豬隻腸道正常消化、增強免疫力，牧場餵食無藥物殘留的時節蔬食作物，包括菇類、紅蘿蔔與瓜瓜園的非規格品地瓜蕃薯等；除了使肉色較紅、肉質口感清甜之外，還能幫助環境除臭。



另外，為了能讓豬隻均衡營養，交由營養師分階段調製素食配方，補給無藥物添加的精料、益生菌、微礦物質、綜合維他命及酵素，使得肉質細緻無肉腥味。1060402