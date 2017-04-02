中華職棒／張志豪首轟出爐 中信4：2領先NOWnews今日新聞 (2017-04-02 16:05)
中信兄弟今天與統一進行雙重賽，首戰雙方5局前上演投手戰，僅以1：1平手，中信7局展開猛攻，張志豪面對統一陳韻文敲出右外野方向全壘打，貢獻個人本季首轟，助兄弟7局上半結束以4：2領先。
2017世界棒球經典賽中華隊國手張志豪，在經典賽期間有不錯的表現，個人在中華職棒開季也有不錯的表現，今天面對統一7局上半，面對陳韻文的投球中，擊出一發右外野全壘打，個人首轟出爐，同時幫助中信7局上以4：2領先統一。
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