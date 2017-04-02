地方中心／台北報導

為讓身心障礙的小朋友也能和一般孩童一樣，到公園享受遊具玩耍樂趣，北市府工務局水利工程處去年開始改造大佳河濱公園的遊樂場沙坑，目前已施作完成，將配合兒童節連假於4月1日啟用，提供小朋友免費遊玩。

水利處表示，大佳河濱公園沙坑內設有全台首次引進的三座共融式挖土機外，還有特製共融式沙桌，皆已通過國際認證安全檢驗，讓身障孩童坐在輪椅上也能安心享受玩沙趣。沙坑內的鯨魚造型滑梯貼心設有寬道親子滑梯，爸媽可以跟著年紀較小的孩子一起滑下，確保安全又可親子同樂。滑梯周圍並設有攀岩及攀爬設施，讓小朋友玩耍還可兼練體能。水利處說，沙坑內還有三座隱藏版的恐龍化石，等著小朋友去挖掘、體驗考古探勘的樂趣。

全台最大！大佳河濱公園「共融式沙坑」，體驗考古探勘樂趣

水利處指出，大佳河濱公園的共融式沙坑為目前全台規模最大，場域內共使用了約300多立方的沙子，同時設有遮陽設備及休憩區，讓親子遊玩時不會過度遭日光曝曬，開心玩樂。另為了配合宣傳2017世大運，從4月1日至8月31日，沙坑旁的薄膜涼亭還有一隻高達2米5的超萌熊讚絨毛充氣玩偶供大、小朋友合照，水利處特別提醒大家開心跟熊讚拍照之餘，為了自身安全，切勿攀爬或以尖銳物品扎(割)刺熊讚充氣玩偶以免破裂導致受傷等狀況。