全台最大！大佳河濱公園「共融式沙坑」 體驗考古探勘樂趣台灣好新聞報 (2017-04-02 14:59)
地方中心／台北報導
為讓身心障礙的小朋友也能和一般孩童一樣，到公園享受遊具玩耍樂趣，北市府工務局水利工程處去年開始改造大佳河濱公園的遊樂場沙坑，目前已施作完成，將配合兒童節連假於4月1日啟用，提供小朋友免費遊玩。
水利處表示，大佳河濱公園沙坑內設有全台首次引進的三座共融式挖土機外，還有特製共融式沙桌，皆已通過國際認證安全檢驗，讓身障孩童坐在輪椅上也能安心享受玩沙趣。沙坑內的鯨魚造型滑梯貼心設有寬道親子滑梯，爸媽可以跟著年紀較小的孩子一起滑下，確保安全又可親子同樂。滑梯周圍並設有攀岩及攀爬設施，讓小朋友玩耍還可兼練體能。水利處說，沙坑內還有三座隱藏版的恐龍化石，等著小朋友去挖掘、體驗考古探勘的樂趣。
水利處指出，大佳河濱公園的共融式沙坑為目前全台規模最大，場域內共使用了約300多立方的沙子，同時設有遮陽設備及休憩區，讓親子遊玩時不會過度遭日光曝曬，開心玩樂。另為了配合宣傳2017世大運，從4月1日至8月31日，沙坑旁的薄膜涼亭還有一隻高達2米5的超萌熊讚絨毛充氣玩偶供大、小朋友合照，水利處特別提醒大家開心跟熊讚拍照之餘，為了自身安全，切勿攀爬或以尖銳物品扎(割)刺熊讚充氣玩偶以免破裂導致受傷等狀況。
關鍵字：
下一則：灌籃高手場景朝聖 要這樣拍才對味
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
黛瑪 塑身衣．bast 塑身衣．涼感塑身衣．男士塑身衣．連身 塑身衣．蕾絲塑身衣．背心塑身衣．心機魔塑 180D 塑身衣．塑身衣 透氣．免罩塑身衣．Lytess 塑身衣．Nubra 塑身衣．防駝塑身衣．LL 塑身衣．qtto 塑身衣．Leader 塑身衣．mit 塑身衣．Fiber 塑身衣．NISSEN 塑身衣．Deparee 塑身衣．EQ 塑身衣．三溫暖塑身衣．男用 塑身衣．蘇菲娜 塑身衣．塑身衣 隱形．背心 塑身衣．Lady 塑身衣．塑身衣．ge 塑身衣．馬甲塑身衣
台灣女孩酒造打工日人吃驚【中央社】
中國遊客在泰遇強制消費 交涉時泰國導遊叫囂單挑【北京新浪網】
美亞特蘭大高架公路大火 路面崩塌【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》