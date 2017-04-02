日旅行社破產 台業者協助旅客獲肯定中央社 (2017-04-02 15:53)
（中央社記者陳葦庭台北2日電）日本旅行社「Tellmeclub」上月爆發財務危機破產，500多名日本旅客滯留台灣。台灣觀光協會表示，肯定台灣旅行社不計成本讓旅客順利返國。
日本旅行社「Tellmeclub」上月24日傳出發生財務危機，27日隨即宣布破產，約有9萬名日本旅客受此事件影響，其中包括當時正在台灣旅遊的500多名旅客。
在台灣負責接待的至品旅行社當下也宣布，將不計成本承擔風險，協助日本旅客返國。對此，台灣觀光協會表示，此舉已在日本觀光界及網路輿論獲得肯定，為台灣帶來正面的評價。
台灣觀光協會也呼籲，觀光局作為主管機關，應該儘速研擬危機處理機制，未來若發生類似事件，才能保障台灣旅行社和旅客的權益。1060402
關鍵字：
上一則：櫻花季 來日本電車輕旅行
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
黛瑪 塑身衣．bast 塑身衣．涼感塑身衣．男士塑身衣．連身 塑身衣．蕾絲塑身衣．背心塑身衣．心機魔塑 180D 塑身衣．塑身衣 透氣．免罩塑身衣．Lytess 塑身衣．Nubra 塑身衣．防駝塑身衣．LL 塑身衣．qtto 塑身衣．Leader 塑身衣．mit 塑身衣．Fiber 塑身衣．NISSEN 塑身衣．Deparee 塑身衣．EQ 塑身衣．三溫暖塑身衣．男用 塑身衣．蘇菲娜 塑身衣．塑身衣 隱形．背心 塑身衣．Lady 塑身衣．塑身衣．ge 塑身衣．馬甲塑身衣
- LOGIS邏爵~黑洛廝厚凸座墊特級網布電腦椅/辦公椅/主管椅
- 【西華Silwa】24cm巴洛克雙耳高深湯鍋《贈送》28cm漾彩不沾
- CITIZEN Eco-Drive 紳士品味光動能時尚優質腕錶-銀-AW0030-
- 【beartwo】特色刷破抽鬚造型牛仔窄管褲(二色)
- 【SHIMANO】UNZEN 登山車水袋後背包 10L(愛琴藍)
- 【現折2千+好禮2選1★富士通】6-8坪高級M系列變頻冷暖ASCG05
- 【現折2千+好禮2選1★富士通】8-10坪高級M系列變頻冷暖ASCG0
- Ogival 愛其華尊貴時尚晶鑽腕錶-珍珠母貝-3932LK-白
- 【CHENG DA】時尚流行無袖洋裝(NO.123588)
- NIKON AF-S 50mm F1.8G 標準定焦鏡頭 (平輸) -送UV保護鏡+
台灣女孩酒造打工日人吃驚【中央社】
中國遊客在泰遇強制消費 交涉時泰國導遊叫囂單挑【北京新浪網】
美亞特蘭大高架公路大火 路面崩塌【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》