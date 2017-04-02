奈國腦膜炎病例增 12月中起3百餘死中央廣播電台 (2017-04-02 15:25)
根據奈及利亞衛生部，該國多個州自去年12月中起爆發流行性腦膜炎(meningitis)，迄今已導致324人死亡，死者多半是孩童。
衛生部發言人阿基諾拉(Boade Akinola)1日表示，奈及利亞36個州當中，有16州共計超過2,500人感染腦脊髓膜炎。死者多數是5至14歲的孩童。
奈及利亞共有約1億8千萬人，是非洲人口最多的國家。
奈及利亞疾病管制中心(CDC)負責人伊赫克威阿蘇(Chikwe Ihekweazu)表示，抑制C型腦膜炎疫情的行動，受到全球疫苗短缺阻礙。他告訴記者，世界衛生組織(WHO)雖已給予50萬劑疫苗，但光是在贊法拉州(Zamfara)，估計就需要3百萬劑疫苗。
腦膜炎是指包裹大腦與脊髓的保護薄膜，因微生物感染引發急性炎症，若不加以治療，死亡率很高。奈及利亞經常爆發腦膜炎疫情，根據奈國衛生部數據，最嚴重疫情發生在1996年，當年約有1萬2千人因此死亡。
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