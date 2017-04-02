四月是日本櫻花季，不想人擠人，不妨造訪日本富山縣來趟路面電車輕旅行，在緩慢的速度中欣賞市景，余風建議旅客可沿著松川東行，兩岸的櫻花樹枝延伸到河裡，走在岸邊有如粉色隧道，可靜靜享受不受打擾。中央社記者陳葦庭攝 106年4月2日