灌籃高手場景朝聖 這樣拍才對味中央社 (2017-04-02 15:50)
日本江之島電鐵因灌籃高手場景在台灣爆紅，不過，想拍到一模一樣場景，除了到鎌倉朝聖，還得注意電車型號，才能拍得對味。中央社記者陳葦庭攝 106年4月2日
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