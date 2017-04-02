火腿隊「二刀流」22歲小將大谷翔平今天在對戰西武獅隊比賽中連續3天以指定打擊身分先發上陣，他在4局上開轟，一棒追平比分。

他表示：「可以追平比分真的是很棒，不過覺得有點打太高了，但能夠轟出去真的是太好了。」

去年大谷翔平完成10勝22轟的好成績，不過10月跟廣島隊比賽時傷了右腳踝處，現在還不能回到投手的位置，都以打者身分出賽，目前開幕戰以來8打數5安打。