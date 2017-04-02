▲ALIN開唱。（圖／統一獅提供）

統一獅於連續假期最後一天4月4日將於台南棒球場進行本季主場首戰，當天賽事將由元老球隊統一獅對戰新朋友富邦悍將，迎接統一獅主場開幕戰，也特別邀請天生歌姬A LIN賽前場內開唱，用最棒的好聲音為統一獅主場賽事揭開序幕，歡迎球迷透過全台統一超商ibon售票系統，搶購預售票。

截止至今，目前預售票黃金席、鑽石席、家庭席及外野烤肉席次均已全數搶購一空，內野預售已超過八成，預售票熱賣4000張，想要把握機會一起進場為統一獅加油球迷們，當天現場售票將於 14：00開始售票，歡迎球迷一起進場迎接統一獅主場開幕戰。此外，因開幕戰日期適逢兒童節，球團也特別祭出家庭童樂體驗棒球，凡當天家長攜帶兒童（國小以下），至台南棒球場外野欣賞球賽，兒童可享外野免費進場歡樂職棒賽事，歡迎爸媽帶著小寶貝一起到台南球場度過美好假期！若已經購買開幕戰外野預售票家庭者，可持兒童購買之票券，將可至外野出入口進出場查驗，兌換其他場次外野免費票券一張。

▲台南球場球場看板帥氣推出。（圖／統一獅提供）

迎接新球季，統一獅推出全新企業識別及主、客場球衣外，台南棒球場也進行看台改建，原本內野球迷行走步道，配合球場結構性工程改建，提供球迷更寬敞的行走動線，讓球迷能夠更舒適看球。台南棒球場最棒的特色就是外牆佈置統一獅明星選手看板，搭配全新視覺，球團也加緊趕工更新，將最帥氣漂亮一面呈獻給球迷，屆時也歡迎球迷一起來台南棒球場與最喜歡的選手看板自拍打卡拍照。

統一獅行銷活動除了邀請A LIN主場開幕戰開唱外，場外野準備一系列活動，其中包括「猛獅應援旗」、「度小月擔仔麵體演券」、「王來了！拍照打卡喝好茶」，並安排唐肇廷及鄧志偉於戶外舞台與球迷同樂，所有場外遊戲攤位都在15：00熱鬧展開，屆時歡迎球迷一起進場同樂。

▲台南棒球場選手看板全新推出迎接開幕戰。（圖／統一獅提供）