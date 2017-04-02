（中央社記者邱國強北京2日電）中國大陸環保部1日一口氣約談北京市、天津市、河北省、山西省共7個區縣的負責官員，理由是這7個區縣的空氣汙染不降反增。這7個區縣被要求，20個工作天內須提交整改方案。



中國大陸經濟日報報導，環保部約談的是北京市大興區、天津市北辰區、河北省趙縣、深州市、唐山市開平區、邯鄲市永年區、山西省河津市的「主要負責人」，且採取集中約談方式。



報導指出，北京市大興區2016年的PM10、PM2.5濃度，都居北京市各區之冠。且截至今年3月26日止，大興全區PM10、PM2.5濃度不降反升，「大氣環境質量形勢嚴峻」。



至於天津市北辰區，今年至3月26日止，PM2.5濃度較2016年同期上升36.5%，平均值居天津市各區縣之冠；而河北省唐山市開平區2016年在全省143個區縣中，大氣環境品質排名倒數第1，今年以來更持續惡化。



報導說，中國大陸環保部認為，這7個區縣存在的問題主要是重點環保措施落實不力，「散亂汙」企業整治不力，官方「不作為、亂作為」問題仍然多見。



中國大陸環保部因此要求，這7個區縣要按要求制定整改方案，並在20個工作日內提報環保部，且抄送所屬的省政府及直轄市政府。1060402