喜愛電影的人不能錯過1家位在大阪的駒鳥文庫，收藏許多以電影相關的二手書籍，復古黑白小電視、高腳椅和咖啡，讓人以為重回往日時光，喜愛導演侯孝賢、楊德昌和蔡明亮的老闆更是樂於和台灣人打開話匣子。（羅沁穎提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年4月1日