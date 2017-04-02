去關西就要這樣玩（2）中央社 (2017-04-02 15:10)
身處觀光街，也要融入京都日常，大人的關西私旅中介紹1間KOKORA屋在日本先斗町，主打番菜，意思就是日常、家常料理的意思，伏見辣椒小魚、甘煮小卷和生魚片道道都能滿足旅人對京都料理的嚮往。（羅沁穎提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年4月2日
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