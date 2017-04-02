海調船入日海域？科技部：航線合乎規定中央社 (2017-04-02 14:52)
（中央社記者蔡怡杼台北2日電）日媒報導，台灣海調船去年在未獲同意情形下，闖入日本經濟海域，為歷年來最嚴重。科技部強調，台日雙方對經濟海域認定有重疊，且海調船航線合乎規定。
日媒《產經新聞》今天以頭版報導指稱，台灣海調船去年在未獲同意情形下8度闖入日本專屬經濟海域，是台灣海調船歷來案件數最多的一年。
科技部自然科學及永續研究發展司長吳俊傑表示，海調船純粹從事科學活動，台灣透過海研1號到3號一直以來持續在台灣周遭海域從事重要的海洋科學研究，且海研船出航前，科技部會與相關部會進行協調、確認海調船航行路線都在我國海域範圍內。
對於日媒大篇幅報導指稱，台灣海調船未獲准闖入其經濟海域，吳俊傑回應，可能是台灣認定的海域與日本有重疊。
吳俊傑說，台日雙方對經濟海域認定有重疊的地方，主要在是台灣東北外海區域、靠近釣魚台的方向，這是台灣與日本雙方認定上重疊的經濟海域。
同時，科技部研擬透過與日本在海洋科學研究上進行更緊密的合作。
吳俊傑表示，去年已啟動與日本間的海洋研究合作，並透過外交部等單位進行聯繫，目前研究議題還在準備中，尚未進入實際作業程序，且台日海洋研究未有確切的時程表。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
劉士余：有些上市公司吃相太難看！10送30世界罕見！【北京新浪網】
你若知道人類祖先多殘忍，你就明白人類現在有多孤獨【北京新浪網】
鬥陣特攻8日首戰台北 爭獎金830萬元【中央社】
華為剛告贏三星，歐洲流氓公司就往背後射了一箭！【北京新浪網】
300年驚天大騙局：石油竟不是埋在地下生物變成的【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》