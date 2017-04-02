（中央社記者蔡怡杼台北2日電）日媒報導，台灣海調船去年在未獲同意情形下，闖入日本經濟海域，為歷年來最嚴重。科技部強調，台日雙方對經濟海域認定有重疊，且海調船航線合乎規定，都在我國海域範圍內。



日媒《產經新聞》今天以頭版報導指稱，台灣海調船去年在未獲同意情形下8度闖入日本專屬經濟海域，是台灣海調船歷來案件數最多的一年。



科技部自然科學及永續研究發展司長吳俊傑表示，海調船純粹從事科學活動，台灣透過海研1號到3號一直以來持續在台灣周遭海域從事重要的海洋科學研究，且海調船出航前，科技部會與相關部會進行協調、確認海調船航行路線都在我國海域範圍內。



對於日媒大篇幅報導指稱，台灣海調船未獲准闖入其經濟海域，吳俊傑回應，可能是台灣認定的海域與日本有重疊。



吳俊傑說，台日雙方對經濟海域認定有重疊的地方，主要在是台灣東北外海區域、靠近釣魚台的方向，這是台灣與日本雙方認定上重疊的經濟海域。



同時，科技部研擬透過與日本在海洋科學研究上進行更緊密的合作。



吳俊傑表示，去年已啟動與日本間的海洋研究合作，並透過外交部等單位進行聯繫，目前研究議題還在準備中，尚未進入實際作業程序，且台日海洋研究未有確切的時程表。1060402