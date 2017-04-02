中華職棒／中信統一首戰上演投手戰 5局結束1：1平手NOWnews今日新聞 (2017-04-02 14:42)
中信兄弟今天在新莊棒球賽與統一獅舉行雙重賽，首戰前5局雙方上演投手戰，統一首局就展開攻勢，靠著鄭鎧文高飛犧牲打，打回統一唯一的1分，中信3局下展開反攻，一度攻佔滿壘，只可惜僅靠著周思齊的安打打回1分，雙方5局結束戰成1：1平手。
統一1局上半就展開攻勢，陳傑憲遭到保送，接著陳鏞基、潘武雄接連安打攻佔滿壘，鄭鎧文打出一支中外野方向的高飛犧牲打，陳傑憲跑回統一本場的第1分，只可惜買嘉儀擊出右外野飛球遭到接殺，統一1局上以1：0領先兄弟。
3局下半中信兄弟展開反攻，8棒陳家駒率先敲出二壘方向「車布邊」安打，王勝偉再補上一支右外野二壘安打，張志豪遭到保送擠成滿壘，雖然張正偉遭到三振，但下一棒周思齊擊出右外安打，將三壘的陳家駒送回本壘，幫助中信追回1分，雙方1：1戰成平手。
情勢一片看好的中信，下一棒輪到4棒林智勝上場打擊，擊出中間方向滾地球，眼看就要穿出去形成安打，只可惜被統一二壘手林志祥6星級美技沒收，製造兄弟雙殺打，統一瓦解中信攻勢，雙方三局下戰成平手。
5局下中信再度展開攻勢，首名打者王勝偉靠著腳程跑出一支內野安打，只可惜下一棒張志豪擊出雙殺打，張正偉則擊出投手前滾地，雙方5局結束戰成1：1平手。
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