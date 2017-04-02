NBA／雙槍逞威 拓荒者搶6連勝鞏固西區老8NOWnews今日新聞 (2017-04-02 14:43)
靠著後場雙槍Damian Lillard和CJ McCollum合力攻下60分，拓荒者2日以130：117擊敗太陽，搶下6連勝讓球隊勝率重回5成，也更加鞏固西區老8席次。
「我們現在終於像支我們想要成為的球隊，我們是為了季後賽的席次而努力打球。」Lillard賽後如此表示，此役他攻下31分、7助攻，拓荒者首節便打出37：21大量優勢，就此奠定勝基。
Lillard表示：「達到5成勝率是件好事，但不會有任何一支球隊開季時的目標是5成勝率，我們希望處於更好的位置。」這是拓荒者自去年12月9日後球隊首度勝率達到5成。
McCollum為拓荒者攻下29分、並同樣傳出7次助攻，雙衛領銜下拓荒者此役共有6人得分上雙，Evan Turner替補出陣有18分進帳。
太陽以Devin Booker攻下31分最高，本場比賽輸球後太陽吞下11連敗，是隊史第5差的連敗紀錄。
至於拓荒者則是拿下6連勝，目前以38勝38敗在西區排名第8，和第9的金塊拉開至2.5場勝差，晉級季後賽機會濃厚。
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