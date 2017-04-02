▲桃園彩色海芋季即日起正式展開，上萬坪花海綻放正式出遊好時機。（圖／記者陳致宇攝）

桃園彩色海芋季即日起正式展開，上萬坪花海綻放正式出遊好時機，除此之外，附近的農村體驗也是不能錯過的有趣景點，可以親自下田採地瓜、製作天然的手工肥皂，再品嚐在地食材製作的農家料理；吃飽喝足後不妨騎上自行車，沿著濱海公路及綠色隧道，感受最天然的芬多精洗禮。

林園居農場

位在溪海里的林園居農場距離彩芋季會場不遠，由當地居民一起合作，結合地方的特色文化並分享的到訪遊客。不同於走馬看花的觀光行程，來到這裡可要親身穿上雨鞋、戴上手套，拿起工具跟著導覽員一起「下田」採地瓜、摘玉米，還可以將自己收穫的成果通通帶回家，品嚐起來也絕對是最棒好滋味。

▲親身穿上雨鞋、戴上手套，拿起工具跟著導覽員一起「下田」採地瓜。（圖／記者陳致宇攝）

▲自己收穫的農作物品嚐起來也是最棒的滋味。（圖／記者陳致宇攝）

農場內也設置DIY教室，教大家使用天然的材料製作出手工肥皂，首先要先將皂基切成細塊狀後，隔水加熱讓它融化，之後再依照自己喜好添加天然色素及香精，還能添加杏仁油、橄欖油等增加滋潤度，最後放進模具中並放上乾燥花裝飾，就成為獨一無二的作品。溪海里長表示，因人力有限，目前農場僅接受團體預約，未來會視情況擴大辦理。

▲農場內也設置DIY教室，教大家使用天然的材料製作出手工肥皂。（圖／記者陳致宇攝）

桃園彩色海芋季

同樣也在溪海里的彩色海芋季會場，活動主展區總面積約6.6公頃，種植有黃色、紅色、粉色及紫色的海芋，另外還有波斯菊、香水百合、孤挺花等不同品種的花卉。會場也邀請藝術家進駐，展出大型的地景裝置藝術品，一旁還有種植草皮的「親子站」，不只可以提供遊客也參休息使用，也可以小朋友盡情的奔跑。

▲桃園市政府舉辦「桃園彩色海芋季」3月31日至4月9日登場。（圖／記者陳致宇攝）

▲彩色海芋季會場活動主展區總面積約6.6公頃。（圖／記者陳致宇攝）

▲還有波斯菊、香水百合、孤挺花等不同品種的花卉。（圖／記者陳致宇攝）

▲會場也邀請藝術家進駐，展出大型的地景裝置藝術品。（圖／記者陳致宇攝）

農家風味菜

在彩色海芋季會場旁的「甲好自產羊肉莊」可不只有羊肉料理，隱藏版的農家菜可是到這必嚐的美食，滿滿一大桌的料理都是老闆的拿手好菜，且都是附近農家生產的新鮮食材，雞肉也是放養土雞，肉質吃起來相當鮮甜有嚼勁。

▲滿滿一大桌的料理都是老闆的拿手好菜，且都是附近農家生產的新鮮食材。（圖／記者陳致宇攝）

另外老闆還特別推薦他的拿手菜「雞捲」，裡面特別加入金桔醬，吃起來還有股淡淡的水果香氣，「金瓜炒米粉」也是店裡的人氣料理，香甜的南瓜與米粉拌炒，裡面還加入香菇等食材提鮮，濃郁的鮮甜滋味只有自己品嚐過才知道。由於都是使用新鮮食材，若想品嚐道地農家菜須至少前一天電話預約。

▲雞肉也是放養土雞，肉質吃起來相當鮮甜有嚼勁。（圖／記者陳致宇攝）

太平洋自行車博物館

吃飽喝足後，是該站起來動一動了！太平洋自行車博物館位在新屋鄉，距離彩色海芋季會場約有半小時車程，館內介紹數十種令人大開眼界的自行車，無論是坐著、躺著騎、站著騎、用手騎等通通都有，導覽員也會一一介紹各種自行車知識，還可以到試乘區親身體驗。

▲館內介紹數十種令人大開眼界的自行車。（圖／記者陳致宇攝）

▲導覽員會一一介紹各種自行車知識，還可以到試乘區親身體驗。。（圖／記者陳致宇攝）

如果安排比較多時間到這裡，還可以安排一趟自行車生態之旅，沿著林蔭綿延的紅樹林綠色隧道，跟著導覽員一起探索當地人才知道的秘境，配合當地人文與生態的導覽，用不一樣的角度重新認識台灣。

▲如果安排比較多時間到這裡，還可以安排一趟自行車生態之旅。（圖／記者陳致宇攝）