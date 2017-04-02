中華職棒富邦悍將、Lamigo桃猿2日下午在桃園補賽，桃猿黃浩然轟雙響砲，目前5局結束，兩隊2比2平手。

此戰悍將由洋投神盾先發，桃猿由王溢正主投，悍將1局上兩出局之後，林哲瑄獲保送，林益全、陽冠威連續安打，攻得1分，2局上李宗賢獲保送，林琨笙擊出安打，高孝儀的高飛犧牲打，送回第2分。

桃猿黃浩然3局下及5局下各轟1發陽春彈，追成2比2平手，這是黃浩然生涯第2次單場雙響砲，上次是2015年9月4日在桃園對統一獅之戰，投手是潘威倫。

悍將林益全、林威廷都是開季連續6場比賽擊出安打，林泓育則是連5戰擊出安打。