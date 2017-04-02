莊凱勛臨演起家 艱辛不悔怕迷失（3）中央社 (2017-04-02 14:30)
拍完電影「目擊者」，男主角莊凱勛（圖）對「真相」也有重新詮釋，以前總愛打破砂鍋問到底，後來發現人複雜，問太多可能自己舒適，卻傷到對方，也是學會尊重，對真相追求已沒太大執著，「你相信什麼，什麼就是真相」。中央社記者裴禛攝 106年4月2日
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