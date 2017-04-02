（中央社記者王靖怡台北2日電）出道16年的演員莊凱勛主演懸疑推理國片「目擊者」，當年從臨時演員做起，坦言走得艱辛，但「再重來一次，我還是會用這個方式前進」，自認如果出道就爆紅，現在他可能已迷失。



出身農工家庭的莊凱勛20歲出道，科班畢業的他從劇場、電視到電影，逐步累積表演厚度與實力。在「目擊者」飾演社會線記者「小齊」，開拍前還到報社實習，與社會線記者交流，也到警察局了解刑警與記者互動方式。



如何成為記者「小齊」？莊凱勛接受中央通訊社專訪表示，要做到兩件事，首先變得更衝動，他也是心急的人，但做重要決定時會自我溝通很久，「小齊」的衝動則沒經太多思考；其次是要抓回大學時期神情，笑認要扮年輕很彆扭，一度無法說服自己。



片中莊凱勛是9年前一起肇事逃逸死亡車禍目擊者，當時是報社實習記者，莊凱勛特地翻出很多大學及剛出社會時期照片，觀察、找回當年自己，將年輕「小齊」設定為雙眼無神、嘴開開發呆樣，直呼年輕很難演，且才相差9年，要清楚做出區別不容易。



20歲進入台北藝術大學戲劇學系就讀，28歲才畢業。莊凱勛從臨時演員做起，2年前以「公視人生劇展－回家路上」奪第50屆電視金鐘獎迷你劇集電視電影男主角；去年以電影「菜鳥」獲台北電影獎最佳男配角，演技終獲肯定。



莊凱勛坦言一路走得艱辛，但「再重來一次，我還是會用這個方式前進」，這條路艱辛，但也最有價值，學會持之以恆，自認如果出道就爆紅，「我想現在我已經不見了」，不是迷失自我，就是被人取代，直喊很感謝艱辛成就現在的他。



還是想過要放棄，最恐慌、徬徨就是當兵前後，28歲才入伍，同學會時看到大家結婚生子、聊車、聊房，「你卻還是零」，近30歲一事無成，莊凱勛說，「不斷用他們的生活和自己生活對照，你就會很慌」。



撐過去的力量來自家人支持，莊凱勛身為老么，從小哥哥、姊姊就很疼他，有好長一段時間靠兄姊接濟，並告訴他「你知道嗎，就算你沒有多紅，你都是我們家的大明星，都是我們的驕傲」。



莊凱勛回憶起當臨時演員時，突然要一套西裝，哥哥就算薪水不多，也是立刻騎車載他去夜市買，挑套最貴西裝，記得哥哥說，很羨慕他的工作能和興趣合而為一，「不管你多想放棄，但是一定要繼續」。就是家人支持給他力量，如今榮耀也該歸給家人。



去年8月結婚，莊凱勛笑稱婚後改變最大是空間使用感，家中擺設及家具樣式不再是自己好就好，要考慮對方感受，還好與老婆審美觀相近，但他習慣東西用完立刻放回原處，老婆則習慣放在順手處；不過，後來老婆被他說服了。



忙完電影宣傳，莊凱勛4月中旬要拍電視劇，之後還有電影，年底又要演舞台劇，工作行程滿檔，被問到何時要當爸爸？他說，「應該先把該還的蜜月還一還」，已向公司請假，預計秋天度蜜月。



拍完「目擊者」，莊凱勛對「真相」也有重新詮釋，以前總愛打破砂鍋問到底，後來發現人複雜，問太多可能自己舒適，卻傷到對方，也是學會尊重，對真相追求已沒太大執著，「你相信什麼，什麼就是真相」。1060402