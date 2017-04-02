去膩道頓崛清水寺 大人去關西就要這樣玩中央社 (2017-04-02 13:34)
（中央社記者陳葦庭台北2日電）去膩道頓崛、環球影城、清水寺等名勝，其實關西比想像中更精彩，雋永的職人文化，當地人的番菜，趁著賞櫻時節來場深刻細膩的大人旅行。
日本關西是近年台灣人最愛的旅遊城市，到大阪道頓崛血拚、環球影城冒險，京都清水寺體驗和服、奈良和梅花鹿玩耍，都是最受觀光客歡迎的行程。
不想跟著觀光客人擠人，不妨來趟細膩卻深刻的旅行，旅遊作家羅沁穎在新書「大人的關西私旅」建議，日本傳統工藝向來十分迷人，老師傅堅持傳統技法把千百年傳承技術發揚光大，是對古老文化的尊敬和驕傲，不妨一窺究竟。
「只要有一種聲音消失了，就代表某種文化絕跡」，羅沁穎舉例，一家名叫KARANKORON的和風小物店，就是以京都人車走過石板路的聲音命名，希望可愛的雜貨小物持續受到歡迎。
在講究快速的年代，京都還有一家名為lleno的手工筆記本店，羅沁穎介紹，這間位在中京區的小店，是創辦人神田樹希在整理父親遺物時發現爸爸的日記，透過幾句話感受到書寫的魅力和父愛，因此有了打造手工筆記本的念頭。
身處觀光街，也要融入京都日常，大人的關西私旅中介紹一間KOKORA屋在日本先斗町，主打番菜，意思就是日常、家常料理的意思，伏見辣椒小魚、甘煮小卷和生魚片道道都能滿足旅人對京都料理的嚮往。
喜愛電影的人則不能錯過一家位在大阪的駒鳥文庫，收藏許多以電影相關的二手書籍，復古黑白小電視、高腳椅和咖啡，讓人以為重回往日時光，喜愛導演侯孝賢、楊德昌和蔡明亮的老闆更是樂於和台灣人打開話匣子。
羅沁穎將京阪神比喻成甜點，京都就像巧克力，苦中帶甜富含層次；大阪像是水果塔，直爽且自在，奈良有如紅酒燉梨，內斂深不可測但又單純質樸；神戶則非馬卡龍莫屬，熱情洋溢又多元。1060402
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