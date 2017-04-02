▲山下智久（左）對師兄瀧澤秀明一路以來的照顧很是感謝。（合成圖／翻攝自網路，2017.04.02）

傑尼斯偶像男星山下智久日前在他所主持的電台節目《Sound Tripper！》公開向師兄瀧澤秀明感性喊話：「沒有瀧澤就沒有今天的我！」感謝他一路以來的照顧。

因為上周三是瀧澤秀明的35歲生日，山下智久也在節目中祝福他生日快樂，透露以前常相約到師兄家做客：「我從小入行就受到師兄很多照顧，去他家做客，他也常親自下廚招待，有時候二宮和也、相葉雅紀也會一起來吃飯，我們就開趴吃日式火鍋，好開心啊！」

▲山下智久透露以前常到瀧澤秀明家做客吃飯。（圖／翻攝自網路，2017.04.02）

而山下智久的暱稱「山P」也是瀧澤秀明幫他取的，他表示「P」的發音讓他的形象更加鮮明，有了這個暱稱加持，人氣才得以水漲船高，對師兄各方面的提攜照顧十分感謝。