「星女郎」爆料星爺很孤獨：沒人敢和他聊天NOWnews今日新聞 (2017-04-02 12:57)
因演出周星馳（星爺）電影《美人魚》人氣暴漲的大陸女星林允，成為新一代備受矚目的「星女郎」。和恩師周星馳有著深厚情誼的她，日前受訪時透露曾覺得師父很囉唆，她受不了只好裝睡逃避，笑虧星爺話太多。
其實星爺對外一向沉默寡言，也沒有太多朋友，林允坦言覺得他很可憐：「他多孤獨啊，都沒有人敢和他聊天，所以他就經常找我聊天。有時候我在外跑了一天，但他還要跟我講這麼多話，我就裝睡，之後才找工作人員救我。」
林允也透露星爺管她管得很嚴，工作邀約都得經過他同意，劇本也得先給他看過，先前迪士尼邀約拍攝《花木蘭》真人版電影，因星爺覺得不夠精彩而推掉，最後是對方高層三番兩次拜訪，甚至導演還親自寫信邀約，星爺這才同意讓林允接演。
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