NBA／賽季倒數計時 籃網不打算讓林書豪提前「關機」NOWnews今日新聞 (2017-04-02 12:59)
NBA例行賽即將進入尾聲，已確定季後賽無望的球隊有時會選擇讓隊上部分球員提前「關機」，除了讓因賽季耗損身體的球員多加休息，也可讓陣中年輕小將有更多發揮的機會，本季因傷多次缺陣的林書豪也被建議可提前結束賽季，不過籃網球團對此給了否定的答案。
籃網在2日以121：111擊敗魔術，賽後總教練Kenny Atkinson被問及是否會讓陣中球員提前「關機」時表示：「我不會讓球員們提前休息，強勢結束賽季對我們來說非常地重要。」
Atkinson強調：「我也想讓Jeremy（林書豪）多和團隊搭配，這對球隊來說有非常大的幫助，我們將會以正面積極的態度來面對休賽季。」
受到大腿拉傷以及踝傷影響，林書豪本季至今僅出賽31場比賽，場均成績為13.6分、3.2籃板、5助攻，在林書豪出賽的場次中，籃網的成績為11勝21敗，和其缺陣時的6勝38敗相比，可以看出林書豪對於球隊的重要性。
2日林書豪手感不佳，僅14投3中，全場8分、8助攻進帳，籃網靠著Brook Lopez和Trevor Booker強勢搶分拿下勝利，賽後林書豪也大讚隊友表現。
「這應該是Booker今年打最好的一場比賽，他總是不可思議地充滿能量！」林書豪表示：「Brook（Lopez）則是相當難以防守的球員，我們不斷利用他的身材、手感來找到擊潰對手，他在內、外線之間的得分取得了絕佳的平衡。」
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