中華職棒／面對統一僅敲2安 史奈德：球員要積極進攻NOWnews今日新聞 (2017-04-02 13:10)
中信兄弟昨天面對統一獅，終場以1：9不敵統一，中信全場僅繳出2支安打，靠著彭政閔1局下半的陽春全壘打，打下全隊唯一的1分，針對球隊貧打的部分，教練史奈德（Cory Snyder）表示球員要積極進攻外，也要求隊員要好好照顧身體。
統一昨天派出林子崴先發，主投6局，僅被中信敲出2支安打，並送出生涯新高的8次三振，針對打線被封鎖，史奈德表示：「對方投手的直球以及曲球很有威力，球員要更積極進攻，畢竟對方投手搶好球數能力很強，當我們陷入2好球劣勢時，打擊就會比較吃虧。」
至於中信目前全隊處於和流感對抗的情況，全隊上下都有出現感冒現象，有些球員甚至無法出賽，史奈德表示球員要多多照顧自己，對於全隊流感問題感到擔心，但事實已經發生了就只能接受，中信是一支好的球隊，會用健康的球員去拚戰，還是會積極搶勝。
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