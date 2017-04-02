中華職棒／中信兄弟出奇兵 林煜清暌違2年再次先發NOWnews今日新聞 (2017-04-02 12:44)
中信兄弟今天在新莊球場跟統一獅隊進行雙重賽，晚場先發投手中信兄弟推出林煜清先發，這是他繼2015年9月20日出戰獅隊後再次先發，此外，林煜清上次拿下勝投已是2015年4月23日，恰巧對手也是獅隊，他投7局失2分拿下勝投。
暌違2年再先發，中信兄弟總教練史耐德表示：「本來鄭錡鴻、林煜清都是我們長中繼的球員，不過昨天鄭錡鴻用球數比較多，所以選擇讓林煜清先發，他過去也有不錯的成績。」
統一獅隊預計推出菜鳥洪心騏出賽，他是去年獅隊選秀會上第八指名球員，不過在冬盟、熱身賽表現都不錯，總教練黃甘霖也決定排他進先發輪值中。
黃甘霖說：「他在春訓表現就很好，加上冬盟表現也不錯，對他有期待，希望他可以冷靜，想清楚投每顆球。」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Vaness 陶瓷錶 35mm．EmporioArmani 陶瓷錶．WEIQIN 威琴 陶瓷錶．CHANEL 香奈兒 陶瓷錶．LEDAVCI 數字陶瓷錶．陶瓷錶 VGASY．EMPORIO ARMANI 陶瓷錶．極致魅力雙質感陶瓷錶．Hello Kitty 陶瓷錶．HANLIN 陶瓷錶．Roven Dino 陶瓷錶．晶鑽 陶瓷錶．MIRRO 三眼 陶瓷錶．follie 陶瓷錶．范倫鐵諾 陶瓷錶．晶鑽數字陶瓷錶．Max 陶瓷錶．ARMANI 陶瓷錶．數字陶瓷錶．KITTY 陶瓷錶．LEDAVCI 晶鑽數字陶瓷錶．Valentino 陶瓷錶．time wheel 陶瓷錶．Canody 陶瓷錶．陶瓷錶 酒桶．Folli Follie 陶瓷錶 陶瓷．SEIKO 陶瓷錶．MIRRO 陶瓷錶．晶鑽陶瓷錶．LEDAVCI 陶瓷錶
- 【Audi 奧迪】25吋方格紋6輪360度~Audi旅行箱行李箱LT-6152
- 【摩達客】韓國進口EXO合作設計品牌DBSW 透明粉紅手印時尚
- 凱堡 高背專利3孔座墊頭枕辦公椅/電腦椅
- 【CASIO 卡西歐】簡約風88鍵數位鋼琴/琴罩/琴椅/耳機 公司
- Calvin Klein 滿版LOGO丹寧肩背/側背二用大旅行包-淺駝色
- 鍋寶 水晶鑄造炒鍋 36cm
- 【RayBan 太陽眼鏡】復古飛行偏光款(黑-金#RB4273 6019A)
- 【日本直人木業】FREA原木生活160 CM廚櫃
- 【OUTDOOR】CANVAS系列-13吋電腦後背包-OD171103NY(深藍)
- 【Audi 奧迪】25吋星點系列7輪360度~Audi旅行箱行李箱LT-76
火箭棄將砍全場最高分 湖人爆冷客場戰勝馬刺【北京新浪網】
切爾西億元天王饞死皇馬！梅西C羅之後他當王【北京新浪網】
福原愛被追問新婚生活甜蜜細節 老公支持戰東京奧運【北京新浪網】
日花滑美女曝多次邀羽生結弦遭拒 與同門熱戀中【北京新浪網】
本田承認錯誤：我們把F1想得太簡單了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》