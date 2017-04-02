中信兄弟今天在新莊球場跟統一獅隊進行雙重賽，晚場先發投手中信兄弟推出林煜清先發，這是他繼2015年9月20日出戰獅隊後再次先發，此外，林煜清上次拿下勝投已是2015年4月23日，恰巧對手也是獅隊，他投7局失2分拿下勝投。

暌違2年再先發，中信兄弟總教練史耐德表示：「本來鄭錡鴻、林煜清都是我們長中繼的球員，不過昨天鄭錡鴻用球數比較多，所以選擇讓林煜清先發，他過去也有不錯的成績。」

統一獅隊預計推出菜鳥洪心騏出賽，他是去年獅隊選秀會上第八指名球員，不過在冬盟、熱身賽表現都不錯，總教練黃甘霖也決定排他進先發輪值中。

黃甘霖說：「他在春訓表現就很好，加上冬盟表現也不錯，對他有期待，希望他可以冷靜，想清楚投每顆球。」