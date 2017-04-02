中信兄弟今天在主場新莊棒球場與統一獅舉行雙重賽，賽前雙方公布首戰先發名單，中信先發投手為伍鐸，統一則為福瑞多，中信受到病毒感染，許多人都掛病號，其中林智勝雖然身體微恙，仍扛起球隊先發第4棒重任，也是本季的首次。

中信休息室許多球員都掛起口罩，由於受到病毒感染，許多人都掛病號，其中「大師兄」林智勝也受到病毒感染，全身不太舒服，但他還是選擇出賽，扛起球隊第4棒重任，這也是林智勝本季首季擔任第4棒。

中信兄弟過去4場比賽皆由蔣智賢擔任第4棒，今天與統一雙重賽首戰，選擇採用林智勝先發，而蔣智賢則沒有在先發9棒中，教練選擇讓他從板凳待命，林智勝目前17個打數擊出5支安打，其中有3發是全壘打，打擊率為0.357。