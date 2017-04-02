（中央社記者蔡怡杼台北2日電）清明4天連假不少人安排出國旅遊，若海外旅遊必須緊急就醫時，除已投保商業保險的民眾可申請醫療保險金外，別忘了還能申請健保核退。



根據觀光局統計，國人出國一次平均8.33天；旅遊地以亞洲國家最受青睞，去年國人造訪國家第一名為日本，其次為中國大陸，然而，海外旅遊最怕突然發生緊急事故而就醫，不僅當地醫療費用所費不貲，且有投保的民眾，大多數也不知道該準備哪些理賠文件以及要準備多少份。



Money101.com.tw提醒民眾在國外醫院或診所就醫時，需申請「英文版診斷證明書」、「英文版醫療費用明細」，至於要申請幾份，端看身上有幾份保單，但別忘了，還要再加上健保核退。



以最常見的海外意外門診或是疾病門診來舉例，大雄在泰國出遊期間，因遭烤肉架火爐燙傷，就醫急診，支付醫療費用折合新台幣4200元。大雄本身已投保意外醫療險，出國前又再購買旅遊平安險，而他刷卡支付機票費也獲贈海外全程旅平險，還要申請健保核退，因此，需要向醫院申請4份診斷證明書以及4份醫療費用明細，其中，除了一份醫療費用明細為正本，其餘副本收據須請醫院加蓋關防，證明其與正本相符。



至於回到台灣，申請理賠第一步則是先檢視各張保單是否可以接受副本理賠，若規定一定要收據正本，則將唯一那份正本收據留給該家保險公司。



Money101.com.tw建議民眾投保前應仔細審閱條款，盡量選擇可接受副本理賠的保單；另外，投保時，記得勾選已投保別家保險，部分保險公司會因此開放接受副本收據。



第二步向健保局申請「健保核退」。民眾只要檢附「無法提供收據正本聲明書」，就可提供副本收據。



第三步將「健保核退證明文件」、「英文版診斷證明書」、「英文版醫療費用明細」送交保險公司申請理賠。



Money101.com.tw提醒，若理賠順序顛倒，先向保險公司申請，沒有提供「健保核退證明文件」，保險公司會以「非健保身分就醫」為由，僅給付實際醫療支出的65%，實際打折費率依保險公司條款而不同。1060402