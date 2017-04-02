遭中國大陸禁止離境 澳學者釋放返雪梨中央社 (2017-04-02 12:19)
（中央社台北2日電）日前遭中國大陸禁止離境的澳洲學者馮崇義，已於昨天晚間獲准從廣州白雲機場登機離開中國大陸，返回澳洲雪梨。外媒報導，他被要求簽署保密協議，不准對外透露訊問內容。
任教於雪梨科技大學的華裔澳籍學者馮崇義，3月24日準備離開中國大陸返回雪梨時，在廣州白雲機場被天津國安部門以「危害國家安全」為由，阻止出境。
在經過1周的秘密審訊後，馮崇義昨晚傳出已經從白雲機場登機離開中國大陸，並在今天上午平安抵達雪梨。
澳洲廣播公司（ABC）報導，馮崇義在抵達雪梨機場時表示，他被限制離境期間，被要求留在飯店內，只能在飯店內活動，並隨時接受傳喚。
他並表示，在離開中國大陸前，被要求簽署保密協議，保證不會對外透露訊問地點和內容。
馮崇義喊冤說，他沒有做任何犯法的事。他也擔心為他奔走的中國大陸律師可能會遭到北京當局的懲罰，他希望「他們不會這麼做」，這些律師只是履行職責，維護中國大陸法律。
英國廣播公司（BBC）表示，中國大陸外交部發言人陸慷3月30日在例行記者會上表示，中國大陸執法部門依法辦事，馮崇義本人作為一個公民，有義務配合國家機關調查工作。不過這段發言並未出現在中國大陸外交部的官方文字記錄上。1060402
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉F VS2 頂級完美H＆A車工 美鑽
- 【PROENZA SCHOULER】小羊皮短夾(煙灰色)
- A-LUXE 亞立詩鑽石 The Stackable系列 18K金美鑚戒指 (三
- 【大巨光】臉盆用檯面_斜彎型(CW-90-1)
- CITIZEN 星辰 光動能時尚腕錶 BM6959-55E
- OCEANUS 海洋刀鋒再現光芒6局電波超優質時尚腕錶-OCW-S2000
- TOD’S D-BOW 小牛皮兩用手提包(酒紅色)
- MSI微星 GS40-208 14吋電競筆電(i7-6700/GTX970/256G+1T/8G
- 【Fun Sport】飛毛腿 勁躍分體雙槓運動跨欄-黃-1對(重訓/有
- SilverTown銀鎮 小茶壼方晶純銀項鍊
美國女宇航員太空漫步時「丟裝備」 防護罩飄走(圖)【北京新浪網】
村上春樹：用「講故事」對抗歪曲歷史【北京新浪網】
美媒關注中國開建075型兩棲艦：規模相當黃蜂級【北京新浪網】
朝鮮稱世界將見證其宇宙開發重大成果【北京新浪網】
廣西舉行布洛陀民俗文化旅遊節 參與人數預計破30萬【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》