前役出戰湖人才創下生涯得分新高的Ricky Rubio，或許是前一場把「額度」用光了，2日出戰國王手感盡失，讓灰狼以117：123吞下敗仗。

國王在下半場靠著Buddy Hield的外線發揮，加上決勝節Ty Lawson以及Langston Galloway挺身而出，成功擺脫首節便落後13分的劣勢，逆轉贏下比賽。

總計Hield全場命中4記三分球，拿下生涯新高22分，總算打出他被鵜鶘交易至國王時，國王老闆Vivek Ranadive所聲稱能成為下一個Stephen Curry的風采。

Lawson攻下21分、11助攻，Galloway則是搶下17分，以這兩人為首國王板凳一共拿下66分，是得以逆轉取勝關鍵。

灰狼以Andrew Wiggins拿下32分最佳，其中有10分是在第四節所斬獲，可惜依然無法幫助球隊贏球，另一狀元郎Karl-Anthony Towns則是攻下26分、11籃板。

前役出戰湖人狂砍33分的Rubio本場比賽僅10投1中，雖然傳球依然相當到位、並靠著罰球拿下11分、13助攻，但過低的命中率仍是灰狼落敗主因。