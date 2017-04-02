好房網News記者羅力元／整理報導

許多專家建議首購族買房不要衝動，仔細做好評估，才能面對後續巨大的財務負擔與精神壓力，然而網路上有鄉民發求解文，指出若看到80分的房子，擔心被買走就迅速簽約，到底是衝動還是緣分？很多網友分享更多快速簽約的事蹟。

若看到80分的房子，又擔心被買走就迅速簽約，到底是衝動還是緣分？（示意圖／好房資料中心）

鄉民在批踢踢上發文表示，如果平常租屋，只是偶爾沒事看屋，雖然有能力買，又不知道要不要等跌，結果突然間出現一個80分的物件，就迅速下斡旋、簽約，買房的過程不到一周，「這到底是緣分還是衝動」。

文章一po，馬上有鄉民在底下推文，好物件或是生逢多頭很正常，「但是現在這樣不正常」。也有鄉民中肯分析「清楚行情就是快狠準、不懂行情就是衝動」。

有網友分享自己的「快速購屋」經驗說，看屋完出去抽根菸，隔天就簽約。也有當賣家的網友在推文中分享，曾有買家直接看完網路上的屋況照片就下斡旋，甚至到簽約當天都沒人來看房子。

知名財經部落客Dolin曾在部落格撰文指出，買房就像找伴侶，如果沒有勤勞看屋習慣，千萬別衝動掏錢下訂，才能分得清楚「真愛」與「小三」的差別。

理財名家林奇芬也建議首購族在買房前先自問以下10題：真的準備好自備款了嗎、真有能力繳房貸、房屋每月管理費、房屋未來容易轉手嗎、上下班通勤時間、生活機能、住戶品質、房屋結構、學校評價、生活干擾因素。她認為，先做好評估，才能免除巨大的財務負擔與精神壓力。