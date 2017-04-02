好房網News編輯中心／台北報導

景氣燈號連八綠、出口連五紅，國內經濟持續復甦，農曆年前壓抑的買氣在年後逐步增溫，3月房市延續這波熱度，全台交易量與2月相比量增32%。

3月房市價平量增，帶看、收斡較2月增加約1至2成(好房資料中心)

根據永慶房產集團研展中心統計，與2月相比，七都3月房市交易量表現，北市交易量增36%，新北增加33%，桃園交易量成長30%，新竹縣市量大增38%、台中成長31%，台南與高雄均增加30%。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，七都房價均呈現小幅上下震盪走勢，不論漲跌都在2%內，房價持續盤整，市中心較市郊區活絡，交易件數明顯增加，這就是房價盤整的主因。屋主開始願意讓價吸引買方進場，買方買進市中心的比重增加，像是桃園市的中壢、桃園，新竹縣市的竹北與東區，台中三大屯區(西屯、南屯、北屯)，以及台南的永康與東區等，都是各直轄市的市中心精華區域，交易量占比都提升了2至5個百分點，顯見在房價下修之際，民眾購屋有移動至市中心的趨勢，好地段、好區位仍是購屋首選。

此外，謝志傑補充，觀察本月高總價產品交易量也有回溫跡象。謝志傑表示，近期帶看、收斡較2月增加約1至2成，民眾購屋意願增加，看屋轉趨積極，同時，部分買方開始認同價格，議價幅度已不若以往犀利，轉趨理性，只要買賣雙方價格認知差距縮小，就容易成交。

謝志傑說明，美國升息循環已啟動，也就是宣告低利率環境可能結束，國內利率政策與美國連動性高，未來跟進升息機率不低，而根據永慶民調顯示，近八成購屋者對於升息的承受度僅在3碼內，也就是說房貸利率超過2.5%就會有還款壓力，恐降低民眾購屋意願，升息是未來房市最大變數。

七都房價漲跌幅

資料來源：永慶房產集團研展中心

註：.統計資料為住宅類，排除屋齡5年內之新屋、1樓，分拆車位價後之成交資料，房價為各物件單價之算術平均數