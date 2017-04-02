好房網News記者蔡孟穎／整理報導

傳統房市旺季329檔期，今年業者不忙推案，改忙「清餘屋」，但降價讓利成為家常便飯，現在則有不少業者改送贈品，送裝潢、停車位，甚至是送「錢」，但專家則提醒，這些看似讓你零支出的禮物，很可能其實是你無意間加價購來的。

讓利賣房藏陷阱，專家提醒，小心贈品未必是買到賺到（圖／好房資料中心）

要購屋族進場，有沒有感受到賣方的「誠意」很重要，3月房市延續這波熱度，全台交易量與2月相比量增32%，永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，在房價已有明顯跌幅的狀況下，買方購屋態度轉為積極，價格認同度高，加上民眾「買屋抗通膨」的預期心理發酵，趁機搶進。

但賣方露出的誠意，不單單在價格，看似賺到的贈品，專家提醒有可能是魔鬼藏在細節裡。

1.送裝潢，有指定合作商：羊毛出在羊身上，好房網名家楊馨撰文表示，「以量制價」的道理大家都懂，當所有的房型全部送裝潢時，建商拿到的裝潢價會比較便宜，看似省了裝潢費，但裝潢用的材料是好是壞、做工優劣卻很難自己把關，裝潢風格也未必能選擇。

2.無息貸款、免自備款：自備款不足，卻又想買房，還是準備好頭期款再來，若同時有銀行房貸和建商的無息貸款，交屋後的雙貸款同時繳，負擔反而更大，而低自備款的背後，房產專家dolin66在商業週刊撰文表示，其實也是「信貸+房貸」的組成，且個人信貸利率更高，易變成買房下手輕鬆，入住後反而更苦。

3.買房送車位：買房送車位，但要求在實價登錄上灌水，早有這樣的案例，常出現在賣壓大的重劃區，買方拿到免費車位、業者守住行情價，但看似買賣雙方都得利的方式，房產作家鄭詩韋向商業週刊表示，若不實登錄，都是違造文書，除了罰金外，登錄者還可能吃官司。