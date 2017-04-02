好房網News記者羅力元／整理報導

內政部次長花敬群指出都更條例修法將朝簡化審議程序、容積獎勵明確化前進，學者則認為，都更條例修法應朝解決私有財產權爭議、利益分配、政府權責的方向來修法。

內政部次長花敬群指出都更條例修法將朝簡化審議程序、容積獎勵明確化前進。（資料圖／好房網News記者陳韋帆攝）

內政部次長花敬群在立法院內政委員會「都市更新條例草案」公聽會上表示，未來修正都更條例，對容積獎勵應該更明確，並能簡化程序，並透過立法成立專責機構，減輕社會大眾對都更的疑慮。他也指出，過去容積獎勵都是由都市更新審議委員會逐一評估，但獎勵比率並不一，而未來只要符合一樣項目，就可得到固定比率的容積獎勵，予以明確化。

政大地政系特聘教授張金鶚接受「經濟日報」採訪時指出，因都市更新背後利益，使得每個人對於都更目標在於得到多少好處，而政府一方面被都更相關業者及住戶要求提高容積獎勵及稅負減免，一方面也被要求針對釘子戶予以強制拆除。

張金鶚認為，現在都更就是造成大家「要蘿蔔不要棒子」的現象，因此他認為都更修法，應朝釐清私有財產權爭議、背後利益及政府角色界定三個重點來修法。