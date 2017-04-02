好房網News記者陳思瑜／整理報導

忠孝東路商圈榮景難回了嗎？藝人梁靜茹老公在東區開的美式漢堡店「CaliBurger」吹熄燈號，悄悄關門，讓許多還來不及吃的民眾大喊可惜！

東區地下街重新招標後，店家抱怨店租一口氣漲太多（圖／翻攝自Google map）

位在忠孝敦化站附近的CaliBurger，是梁靜茹的老公趙元同Tony，與友人合資開設的，主打加州風格美式漢堡，2014年4月開幕後，深受時下年輕人喜愛，是許多人約會聚餐地方，由於生意不錯，之後還在西門町開第二家分店，現在突然傳出東區店停業的消息，讓不少人感到錯愕。

不只CaliBurger，《蘋果日報》報導指出，台北捷運東區地下街商家就曾向媒體投訴，東區地下街租金不降反漲，每間店面還要幫忙支出「公共裝潢費」16萬元，但陸客銳減，又面臨一例一休，收入大減，店租卻又漲，讓整條地下街超過3分之2的店家，面臨即將倒閉命運，店家們正在醞釀出走潮，東區昔日錢潮強強滾的榮景，已不復見。

不過，東區商圈的退燒，不代表投資店面需求減。永慶房產集團業管部經理謝志傑分析，目前市場資金多，投資店面的需求仍在，尤其近一年店面物件受到大環境影響，屋主讓利意願提高，反而成為投資者的利多，像是西門町、永康街、士林夜市等成熟商圈，都是口袋深的投資者鎖定標的。