土地交易大增5成 背後竟是建商「換手潮」？好房網News (2017-04-02 12:33)
好房網News記者蔡孟穎／整理報導
根據高力國際公布的Q1土地交易資料顯示，金額189億較2016年同期大增近5成，前十大土地交易案中，有7筆是建商所貢獻，建商搶地被視為是看好房市回溫的指標之一，但真是如此嗎？有專家卻說這是建商的「換手潮」。
力麒建設在今年3月時，將北市中山區松江路、長春路口土地轉售給國泰人壽（圖／翻攝自Google map）
建商砸錢搶買地，應是業者對房市景氣回溫的信心舉動，不過土地交易資料仔細一看，交易金額前三名中，第一、二名皆在台北市，且都是「建商賣建商」，資深媒體人徐嶔煌在節目《57新聞王》中表示，建設公司拋售土地的行為，很有可能就是建商的換手潮，是建設公司不看好房市發展，所以趕快賣給口袋比較深、比較敢囤地的建商。
將台北中山區土地轉售給國泰人壽，力麒建設董事長郭淑珍向自由時報透露，受市場不景氣和房地合一稅上路影響，房市仍價跌量縮，雖看屋人數增加，但土地取得成本高，買方出價太低，很難成交。
換手潮在2015年時也曾發生，但政治大學地政學系特聘教授林左裕，接受蘋果日報採訪時則表示，其實土地受到近年房價鬆動影響，地價也跟著降，建商應是算過有利可圖，才會願意進場，而這也對購屋族來說是好事，也反映了目前市場市有讓利才有成交機會，未來房價也會逐漸走向民眾可負擔的範圍邁進。
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