周杰倫愛師大生活圈 花6.6億買豪宅 吃60元夜市美食好房網News (2017-04-02 12:33)
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天王周杰倫已經有好幾戶豪宅了，但是參觀「和平大苑」，立刻喜歡上頂樓保留戶，要求建設公司割愛。這棟豪宅不但標榜由義大利國寶級大師Lorenzo Tondelli打造，而且對面就是師大，文藝氣息濃厚。商家透露，好幾次看到周杰倫來光顧師大夜市的小吃店。
主播黃佩珊在「和平大苑」前直播。（好房網News記者張聖奕攝影）
元利建設總裁林敏雄原本預留頂樓的樓中樓自住，但周杰倫參觀之後，喜歡上頂樓360度全景視野，主動聯繫元利建設的高層，經過商談接洽，周杰倫以6.6億元買下，換算每坪單價大約238.7萬元。
和平大苑從頂樓的Sky Bar，可以跟台北101、站前新光三越對望；從大安森林公園、兩廳院，到松山機場飛機起降，甚至新店溪、淡水河、大屯山到林口台地的地形地貌盡入眼簾，堪稱擁有全台最無敵的視野景觀。
現階段許多豪宅都是在大直、信義計畫區等新興區域，因為在台北市中心不容易找到大型基地，和老公寓談都更，更是困難重重。而和平大苑這塊土地光是與地主談整合就花了10年的時間。設計方面，1樓公共空間邀請義大利設計師Lorenzo Tondelli打造，接待門廳高達18米，空間大量運用大理石材，強調奢華優雅。
影片中，好房網主播黃佩珊帶您到現場參觀並介紹附近生活環境。在師大夜市中，商家透露，周杰倫、小豬、Hebe等藝人經常光顧這兒的小吃店。一起跟著佩珊，來看看這棟周董喜歡的豪宅以及師大生活圈！
03/29【好房News直播-窺探周董豪宅－和平大苑 市中心第一高】
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